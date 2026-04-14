Visite du jardin de la chapelle en bois, Sebourg, Sebourg

Visite du jardin de la chapelle en bois 6 et 7 juin Sebourg Nord

Visites annulées en cas de fortes pluies.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin aménagé depuis 1984. C’est en visitant des jardins et des foires aux plantes que nous nous sommes inspirés au fil du temps. Nous y avons planté arbres et arbustes coup de cœur.

Structuré par des buis et des haies basses, il se découvre au fil de la promenade. Des graminées, plantes vivaces, arbustes, rosiers constituent le dėcor végétal

Des arbres à écorce colorée égaient la période hivernale. Un bassin permet d’étancher la soif des petits animaux et des oiseaux.

La seconde partie est consacrée au potager et aux arbres fruitiers.

Sebourg 58 Route de l’Avesnois 59990 Sebourg Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France 0637895742 Jardin aménagé depuis 1984, au fil de l’inspiration, de deux jardiniers amateurs. Structuré par des buis et des haies basses, il se découvre au fil de la promenade où se mêlent, graminées, plantes vivaces, rosiers, arbustes. Des arbres à écorce colorée égaient le jardin pendant la période hivernale. Un bassin permet aux petits animaux et oiseaux d’étancher leur soif. La seconde partie est consacrée au potager et aux arbres fruitiers. Visites annulées en cas de fortes pluies.

Jardin aménagé depuis 1984. C’est en visitant des jardins et des foires aux plantes que nous nous sommes inspirés au fil du temps. Nous y avons planté arbres et arbustes coup de cœur.

©Marc et Nicole Samyn