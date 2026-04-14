Visite du jardin « Le Remonval », Jardin Le Remonval, Sebourg

Visite du jardin « Le Remonval » 5 et 6 juin Jardin Le Remonval Nord

3€ par personne – gratuit jusque 11 ans. Merci de vous garer au parking gratuit de la salle polyvalente rue des Bourgeois, à 200m du jardin. Pour les personnes à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour prendre rendez-vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Nous ouvrons notre jardin pour accueillir et échanger avec les personnes intéressées par les pratiques de cultures et d’entretien au naturel.

Pas d’intrant, ni déchets sortant du jardin…

Jardin Le Remonval 7 rue de REMONVAL 59990 SEBOURG Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France 0645316386 Le jardin a été entièrement créé en 2020 sur une parcelle de 1500m². Il n’y a pas de parking sur place, il est possible de se garer sur les parkings de la mairie, de l’église, de la salle polyvalente à 200m en empruntant la rue des Bourgeois. Pour les personnes à mobilité réduite merci de prendre contact par téléphone pour une réservation.

Nous ouvrons notre jardin pour accueillir et échanger avec les personnes intéressées par les pratiques de cultures et d’entretien au naturel.

©Patricia Cordiez