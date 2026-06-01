Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FETE DE SAINT JEAN Mérinchal

FETE DE SAINT JEAN Mérinchal

FETE DE SAINT JEAN Mérinchal samedi 20 juin 2026.

Adresse : Le Montaurat

Ville : 23420 Mérinchal

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Mérinchal

FETE DE SAINT JEAN

Le Montaurat Mérinchal Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de Saint-Jean!

– Vente de pains viennoiseries et pâtés de pomme de terre
Contact et réservation au 06 83 05 11 88

A partir de 11h30 apéro concert avec Duo Blue Mojito, un envoûtant voyage, puisant dans la nostalgie du Tango, la douceur de la Bossa Nova et la liberté du Jazz   .

Le Montaurat Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 11 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FETE DE SAINT JEAN

L’événement FETE DE SAINT JEAN Mérinchal a été mis à jour le 2026-06-05 par Marche et Combraille en Aquitaine

À voir aussi à Mérinchal (Creuse)