Mérinchal

FETE DE SAINT JEAN

Le Montaurat Mérinchal Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de Saint-Jean!

– Vente de pains viennoiseries et pâtés de pomme de terre

Contact et réservation au 06 83 05 11 88

A partir de 11h30 apéro concert avec Duo Blue Mojito, un envoûtant voyage, puisant dans la nostalgie du Tango, la douceur de la Bossa Nova et la liberté du Jazz .

Le Montaurat Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 11 88

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English : FETE DE SAINT JEAN

L’événement FETE DE SAINT JEAN Mérinchal a été mis à jour le 2026-06-05 par Marche et Combraille en Aquitaine