FETE DE SAINT JEAN Mérinchal
FETE DE SAINT JEAN Mérinchal samedi 20 juin 2026.
Mérinchal
FETE DE SAINT JEAN
Le Montaurat Mérinchal Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de Saint-Jean!
– Vente de pains viennoiseries et pâtés de pomme de terre
Contact et réservation au 06 83 05 11 88
A partir de 11h30 apéro concert avec Duo Blue Mojito, un envoûtant voyage, puisant dans la nostalgie du Tango, la douceur de la Bossa Nova et la liberté du Jazz .
Le Montaurat Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 11 88
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English : FETE DE SAINT JEAN
L’événement FETE DE SAINT JEAN Mérinchal a été mis à jour le 2026-06-05 par Marche et Combraille en Aquitaine
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