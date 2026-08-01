Fête de Sainte Mairie de Campan Sous les halles Campan

Informations pratiques

Campan

Fête de Sainte Mairie de Campan

Sous les halles SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Les 14 et 15 août 2026, Sainte-Marie-de-Campan est en fête ! Repas tapas et soirée karaoké, matinée de pêche, messe chantée, jeux d’enfants, repas champêtre animé, feu d’artifice et soirée dansante. Deux jours de convivialité et de tradition.

Programme

Vendredi 14 août

19h30 — Repas Tapas, animé par Gilles Animation, suivi d’une soirée karaoké

Samedi 15 août

7h30 — Matinée de pêche

11h — Messe chantée

12h — Apéritif offert par le Comité des Fêtes

16h30 — Jeux d’enfants et goûter offert

19h — Repas champêtre La Costeta, animé par Folie Bandas (1er service à 19h, 2e service à 21h)

23h — Feu d’artifice

23h15 — Soirée animée par Voix Sans Issue

Menu du vendredi (repas tapas)

Planche de légumes

Planche de charcuteries

Café gourmand

Menu du samedi (repas champêtre La Costeta)

Salade bigourdane

Grillades (agneau et saucisse), frites

Gâteau à la broche

Crème anglaise

Café .

Sous les halles SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 47 95 08

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English :

On August 14 and 15, 2026, Sainte-Marie-de-Campan is celebrating! Tapas dinner and karaoke night, a morning of fishing, a sung Mass, kids’ games, a lively picnic lunch, fireworks, and a dance party. Two days of fun and tradition.

L’événement Fête de Sainte Mairie de Campan Campan a été mis à jour le 2026-08-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65