Orcières

Fête de Serre-Eyraud

Village de Serre Eyraud Orcières Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Au hameau de Serre-Eyraud, l’esprit champêtre des animations et musiques met en lumière une ambiance gardée authentique.

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Village de Serre Eyraud Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89

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English : Serre Eyraud rural Festival

In the hamlet of Serre-Eyraud, join us for a day filed with many activities for the whole family. Not to be missed: wind workshops, a traditional meal, a scarecrow contest.

L’événement Fête de Serre-Eyraud Orcières a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme d’Orcières