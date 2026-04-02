Fête de Serre-Eyraud Orcières
Fête de Serre-Eyraud Orcières dimanche 19 juillet 2026.
Orcières
Fête de Serre-Eyraud
Village de Serre Eyraud Orcières Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Au hameau de Serre-Eyraud, l’esprit champêtre des animations et musiques met en lumière une ambiance gardée authentique.
.
Village de Serre Eyraud Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Serre Eyraud rural Festival
In the hamlet of Serre-Eyraud, join us for a day filed with many activities for the whole family. Not to be missed: wind workshops, a traditional meal, a scarecrow contest.
L’événement Fête de Serre-Eyraud Orcières a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme d’Orcières
À voir aussi à Orcières (Hautes-Alpes)
- Trophée des Petits Champions Merlette Orcières 17 avril 2026
- Orcières MTB Games Orcières Merlette Orcières 11 juillet 2026
- Le Tour de France Orcières ville d’arrivée Place des Drapeaux Orcières 23 juillet 2026
- Trails des lacs d’Orcières Orcières Merlette Orcières 1 août 2026
- GF d’Orcières ! Orcières 23 août 2026