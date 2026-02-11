Orcières MTB Games Orcières Merlette Orcières

Orcières MTB Games

Orcières Merlette Front de neige des Drapeaux Orcières Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Les MTB Games reviennent ! Septième édition de l’événement VTT pour les Kid’s de 7 à 15 ans un week-end de courses ludiques autour du bike park, en DH et Enduro.

.

Orcières Merlette Front de neige des Drapeaux Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89 info@orcieres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Orcieres MTB Games

Fifth edition ! Event for Kid’s from 7 to 15 the Orcières MTB Games is a weekend of fun races around the bike park, DH and Enduro.

L’événement Orcières MTB Games Orcières a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme d’Orcières