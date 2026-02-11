Orcières MTB Games Orcières Merlette Orcières
Orcières MTB Games Orcières Merlette Orcières samedi 11 juillet 2026.
Orcières MTB Games
Orcières Merlette Front de neige des Drapeaux Orcières Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Les MTB Games reviennent ! Septième édition de l’événement VTT pour les Kid’s de 7 à 15 ans un week-end de courses ludiques autour du bike park, en DH et Enduro.
.
Orcières Merlette Front de neige des Drapeaux Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89 info@orcieres.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Orcieres MTB Games
Fifth edition ! Event for Kid’s from 7 to 15 the Orcières MTB Games is a weekend of fun races around the bike park, DH and Enduro.
L’événement Orcières MTB Games Orcières a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme d’Orcières