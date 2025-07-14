Fête de Tavaux Rue des Vernaux Tavaux
Fête de Tavaux Rue des Vernaux Tavaux samedi 13 juin 2026.
Tavaux
Fête de Tavaux
Rue des Vernaux Parc des Vernaux Tavaux Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Fête de Tavaux 13 et 14 juin 2026:
Samedi 13 juin 8h/13h bourse à la puériculture et aux jouets
Samedi 13 juin 20h Concert de la chorale Interlude et la chorale du Beaujolais à l’église Saint-Gervais
Dimanche 14 juin 10h: Escape Game
11h apéritif concert offert par la municipalité
Spectacles de théâtre (les trois mages, Fitzerie et les échassiers) spectacle de Danse avec les Super Mums
17h concert des Rockin Blues Guitar
Samedi 13 et dimanche 14 juin fête foraine tout le week-end .
Rue des Vernaux Parc des Vernaux Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 95 04 maxime.carvalho@villedetavaux.fr
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English : Fête de Tavaux
L’événement Fête de Tavaux Tavaux a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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