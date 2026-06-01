Quatuor au Cinéma Eglise Sainte Anne Tavaux Tavaux

Tavaux

Quatuor au Cinéma

Eglise Sainte Anne Tavaux 1 avenue Alfred Solvay Tavaux Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Notre tournée musique de film propose une expérience immersive portée par un quatuor à cordes passionné, réunissant exigence musicale et plaisir du partage. Environ une heure de concert pour voyager à travers les plus grandes pages du cinéma, revisitées dans des arrangements subtils et expressifs.

Au programme, des œuvres emblématiques issues de sagas et d’univers cultes tels que Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, ainsi que des musiques inspirées des films du Studio Ghibli, et bien d’autres surprises qui ont marqué l’histoire du cinéma.

À travers ce format intime et acoustique, les timbres des cordes donnent une nouvelle dimension aux bandes originales, entre puissance, poésie et émotion. Chaque concert est conçu comme un moment suspendu, accessible à tous les publics, cinéphiles comme mélomanes, mêlant virtuosité, sensibilité et narration musicale. .

Eglise Sainte Anne Tavaux 1 avenue Alfred Solvay Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 11 67 48 contact@lachambreharmonique.fr

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English : Quatuor au Cinéma

L’événement Quatuor au Cinéma Tavaux a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE