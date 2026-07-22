AGENDA · Weyersheim
Fête des aînés Weyersheim
dimanche 6 décembre 2026 · Weyersheim
Informations pratiques
Weyersheim
Fête des aînés
rue des prés Weyersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
.
rue des prés Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 30 12 mairie@weyersheim.fr
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English :
L’événement Fête des aînés Weyersheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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