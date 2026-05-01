Saint-Affrique

Fête des Antennes du Conservatoire Concerts

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

C’est le rendez-vous incontournable où les élèves du Conservatoire investissent la ville pour jouer toutes les musiques dans tous les lieux ! Ils invitent la population à les accompagner, à les applaudir tout au long de ces 3 jours de fête.

Programme:

10h concert des élèves de 1er cycle au Petit Carré d’Art

12h Apéro-Jazz avec les classes de jazz et musiques actuelles au Kiosque du jardin public (au Caveau si mauvais temps)

17h Concert de l’Orchestre Symphonique du Conservatoire à la salle des fêtes .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

It’s a not-to-be-missed event where students from the Conservatoire take over the town to play all kinds of music in all kinds of places! They invite the public to join them and applaud them throughout these 3 days of festivities.

L’événement Fête des Antennes du Conservatoire Concerts Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)