Saint-Affrique

Soirée Dansante 100% Rock’n Roll

720 Avenue Lucien Galtier Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Soirée dansante

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Plongez dans une nuit électrique où le Rock’n Roll fait vibrer chaque pas rejoignez-nous aux Halles du Majestic pour une soirée dansante 100% rétro, 100% énergie !

Venez nombreux à la soirée dansante des Halles du Majestic avec le groupe Rock’n’Roll Ritual

19h Buffet à volonté

21h Soirée Dansante

Réservation conseillée 5 .

720 Avenue Lucien Galtier Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 48 11 leshallesdumajestic@gmail.com

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English :

Immerse yourself in an electric night where Rock?n Roll vibrates with every step: join us at Les Halles du Majestic for a dance party that’s 100% retro, 100% energy!

L’événement Soirée Dansante 100% Rock’n Roll Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)