Soirée Dansante 100% Rock’n Roll Saint-Affrique
Soirée Dansante 100% Rock’n Roll Saint-Affrique samedi 16 mai 2026.
Saint-Affrique
Soirée Dansante 100% Rock’n Roll
720 Avenue Lucien Galtier Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Soirée dansante
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Plongez dans une nuit électrique où le Rock’n Roll fait vibrer chaque pas rejoignez-nous aux Halles du Majestic pour une soirée dansante 100% rétro, 100% énergie !
Venez nombreux à la soirée dansante des Halles du Majestic avec le groupe Rock’n’Roll Ritual
19h Buffet à volonté
21h Soirée Dansante
Réservation conseillée 5 .
720 Avenue Lucien Galtier Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 48 11 leshallesdumajestic@gmail.com
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English :
Immerse yourself in an electric night where Rock?n Roll vibrates with every step: join us at Les Halles du Majestic for a dance party that’s 100% retro, 100% energy!
L’événement Soirée Dansante 100% Rock’n Roll Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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