Tournoi de Terraforming Mars Saint-Affrique
Tournoi de Terraforming Mars Saint-Affrique dimanche 24 mai 2026.
Saint-Affrique
Tournoi de Terraforming Mars
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le Ministère des Affaires Ludiques organise son premier tournoi de Terraforming Mars le Terraforming MAL !
Rendez-vous à Saint-Affrique pour faire tomber des astéroïdes, pomper des aquifères et planter des forêts dans la joie et la bonne humeur !
Accueil à partir de 9h30 pour trois parties de 2h. Remise des lots à 19h.
Qualification pour la Coupe de France de Terraforming Mars à la clé pour les premières places !
Format jeu de base (Ère des corporations) + Prélude 1
4 personnes par table, draft en début de génération
Inscriptions et toutes les informations
https://www.helloasso.com/…/tournois-terraforming-mars 5 .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ministry of Leisure Affairs is organizing its first Terraforming Mars tournament: the Terraforming MAL!
L’événement Tournoi de Terraforming Mars Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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