Saint-Affrique

Tournoi de Terraforming Mars

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le Ministère des Affaires Ludiques organise son premier tournoi de Terraforming Mars le Terraforming MAL !

Rendez-vous à Saint-Affrique pour faire tomber des astéroïdes, pomper des aquifères et planter des forêts dans la joie et la bonne humeur !

Accueil à partir de 9h30 pour trois parties de 2h. Remise des lots à 19h.

Qualification pour la Coupe de France de Terraforming Mars à la clé pour les premières places !

Format jeu de base (Ère des corporations) + Prélude 1

4 personnes par table, draft en début de génération

Inscriptions et toutes les informations

https://www.helloasso.com/…/tournois-terraforming-mars 5 .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

The Ministry of Leisure Affairs is organizing its first Terraforming Mars tournament: the Terraforming MAL!

L’événement Tournoi de Terraforming Mars Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)