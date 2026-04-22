Saint-Affrique

Cinéma L’Arnaqueuse

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18

Fanny, 30 ans, enceinte, n’en peut plus de vivre chez son père avec Virgil, son compagnon, champion de la procrastination.

Alors quand elle tombe sur une offre en or un appartement parquet, moulures, cheminées en viager dans Paris, elle fonce tête baissée. Mais Masséna, la vendeuse, est tout sauf mourante… Bien décidée à récupérer les clés de sa nouvelle vie, Fanny s’engage dans une guerre sans pitié contre l’arnaqueuse professionnelle.

22 avril 2026 en salle | 1h 22min | Comédie

De Wilfried Meance| Par Jean-Pascal Zadi, Michaël Souhaité

Avec Fadily Camara, Josiane Balasko, Jean-Pascal Zadi .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Fanny, 30, pregnant, can’t stand living at her father’s with her partner Virgil, a champion procrastinator.

L’événement Cinéma L’Arnaqueuse Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)