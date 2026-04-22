Cinéma L’Arnaqueuse Saint-Affrique
Cinéma L’Arnaqueuse Saint-Affrique vendredi 15 mai 2026.
Saint-Affrique
Cinéma L’Arnaqueuse
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18
Fanny, 30 ans, enceinte, n’en peut plus de vivre chez son père avec Virgil, son compagnon, champion de la procrastination.
Alors quand elle tombe sur une offre en or un appartement parquet, moulures, cheminées en viager dans Paris, elle fonce tête baissée. Mais Masséna, la vendeuse, est tout sauf mourante… Bien décidée à récupérer les clés de sa nouvelle vie, Fanny s’engage dans une guerre sans pitié contre l’arnaqueuse professionnelle.
22 avril 2026 en salle | 1h 22min | Comédie
De Wilfried Meance| Par Jean-Pascal Zadi, Michaël Souhaité
Avec Fadily Camara, Josiane Balasko, Jean-Pascal Zadi .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
Fanny, 30, pregnant, can’t stand living at her father’s with her partner Virgil, a champion procrastinator.
L’événement Cinéma L’Arnaqueuse Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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