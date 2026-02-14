Visite immersive dans le monde des abeilles – découvrir le métier d’apiculteur, L’arc en Miel, Saint-Affrique
Visite immersive dans le monde des abeilles – découvrir le métier d’apiculteur, L’arc en Miel, Saint-Affrique samedi 6 juin 2026.
Visite immersive dans le monde des abeilles – découvrir le métier d’apiculteur Samedi 6 juin, 16h45 L’arc en Miel Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:45:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:45:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Rencontrez 5 colonies d’abeilles mellifères en direct et découvrez la reine, la communication entre abeilles, peut-être une naissance … Une visite vivante et guidée par nous, apiculteurs pros engagés, au fil d’un parcours unique et passionné !
Découvrez le métier d’apiculteur contemporain, complexe et exigeant : quel rapport aux abeilles ? Quelle éthique ? Et comment élaborer encore des miels de qualité, respectueux du rythme des abeilles et des milieux ?
Partagez un moment d’émerveillement en famille ou entre amis, et faites vous votre propre idée sur l’avenir des abeilles et de l’apiculture.
L’arc en Miel Mas de Rouby 12400, Saint-Affrique Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://larcenmiel.fr/visite-immersion »}]
Comprendre les choix et la manière de travailler d’une apiculture bio attentive et exigeante. métier apiculteur apiculture bio
Arnaud Caillou – l’œil Témoin
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