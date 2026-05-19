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Vide Greniers du SAHB Saint-Affrique

Vide Greniers du SAHB Saint-Affrique

Vide Greniers du SAHB Saint-Affrique samedi 20 juin 2026.

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Vide Greniers du SAHB

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez nombreux au Vide Greniers du SAHB !
Le Saint-Affrique Handball organise son vide grenier à Saint-Affrique.
De 8h à 17h ouverture au public
Exposants à partir de 7h
5€ le stand (possibilité de prêter des tables)   .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie  

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English :

Come one, come all to the SAHB Garage Sale!

L’événement Vide Greniers du SAHB Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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