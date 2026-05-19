Vide Greniers du SAHB Saint-Affrique
Vide Greniers du SAHB Saint-Affrique samedi 20 juin 2026.
Saint-Affrique
Vide Greniers du SAHB
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez nombreux au Vide Greniers du SAHB !
Le Saint-Affrique Handball organise son vide grenier à Saint-Affrique.
De 8h à 17h ouverture au public
Exposants à partir de 7h
5€ le stand (possibilité de prêter des tables) .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Come one, come all to the SAHB Garage Sale!
L’événement Vide Greniers du SAHB Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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