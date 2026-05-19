Saint-Affrique

Vide Greniers du SAHB

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez nombreux au Vide Greniers du SAHB !

Le Saint-Affrique Handball organise son vide grenier à Saint-Affrique.

De 8h à 17h ouverture au public

Exposants à partir de 7h

5€ le stand (possibilité de prêter des tables) .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the SAHB Garage Sale!

L’événement Vide Greniers du SAHB Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)