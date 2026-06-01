Saint-Affrique

Cinéma Disclosure Day

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-24

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ?

Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.

0 juin 2026 en salle | 2h 25min | Science Fiction, Thriller

De Steven Spielberg | Par David Koepp

Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

What if you found out we’re not alone?

L’événement Cinéma Disclosure Day Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)