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Cinéma Disclosure Day Saint-Affrique

Cinéma Disclosure Day Saint-Affrique

Cinéma Disclosure Day Saint-Affrique mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 1 Boulevard Carnot

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Cinéma Disclosure Day

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-24
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ?
Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.

0 juin 2026 en salle | 2h 25min | Science Fiction, Thriller
De Steven Spielberg | Par David Koepp
Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth   .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10  essa12@orange.fr

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English :

What if you found out we’re not alone?

L’événement Cinéma Disclosure Day Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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