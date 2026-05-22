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Aquathlon Bâtiment Occitan, entrée Coupole Saint-Affrique

Aquathlon Bâtiment Occitan, entrée Coupole Saint-Affrique

Aquathlon Bâtiment Occitan, entrée Coupole Saint-Affrique samedi 27 juin 2026.

Lieu : Bâtiment Occitan, entrée Coupole

Adresse : 1 rue Henri Michel

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif Prix par personne

Saint-Affrique

Aquathlon

Bâtiment Occitan, entrée Coupole 1 rue Henri Michel Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Prêts à relever le défi ? Venez vivre un moment sportif et convivial en famille, entre amis lors de notre Aquathlon 2026 natation, course à pied et bonne humeur au rendez-vous, avec une grande nouveauté cette année, une finale pour les 12 meilleurs
Tout public à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte)
Aquathlon: épreuve de course à pied et natation enchaînée.
Inscription directement auprès de la piscine demandée (jusqu’au  jeudi 25 juin) et règlement inscription le jour de la course.
Distance  
–  parcours M en individuel = 300 m de nage et 3 km de course à pied
–  parcours S en famille ou Solo = 100 m de nage et 3 km de course à pied
Nouveauté 2026 Une finale est organisée pour les 12 meilleurs chronos du parcours M = 500 m de nage et 5 km de course à pied. 3  .

Bâtiment Occitan, entrée Coupole 1 rue Henri Michel Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 49 56 

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English :

Ready to take up the challenge? Come and enjoy a friendly sporting event with family and friends at our Aquathlon 2026: swimming, running and good spirits, with a new feature this year: a final for the 12 best

L’événement Aquathlon Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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