Aquathlon Bâtiment Occitan, entrée Coupole Saint-Affrique
Aquathlon Bâtiment Occitan, entrée Coupole Saint-Affrique samedi 27 juin 2026.
Saint-Affrique
Aquathlon
Bâtiment Occitan, entrée Coupole 1 rue Henri Michel Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Prêts à relever le défi ? Venez vivre un moment sportif et convivial en famille, entre amis lors de notre Aquathlon 2026 natation, course à pied et bonne humeur au rendez-vous, avec une grande nouveauté cette année, une finale pour les 12 meilleurs
Tout public à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte)
Aquathlon: épreuve de course à pied et natation enchaînée.
Inscription directement auprès de la piscine demandée (jusqu’au jeudi 25 juin) et règlement inscription le jour de la course.
Distance
– parcours M en individuel = 300 m de nage et 3 km de course à pied
– parcours S en famille ou Solo = 100 m de nage et 3 km de course à pied
Nouveauté 2026 Une finale est organisée pour les 12 meilleurs chronos du parcours M = 500 m de nage et 5 km de course à pied. 3 .
Bâtiment Occitan, entrée Coupole 1 rue Henri Michel Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 49 56
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English :
Ready to take up the challenge? Come and enjoy a friendly sporting event with family and friends at our Aquathlon 2026: swimming, running and good spirits, with a new feature this year: a final for the 12 best
L’événement Aquathlon Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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