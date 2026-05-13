Ateliers d’écriture Saint-Affrique
Ateliers d’écriture Saint-Affrique samedi 20 juin 2026.
Saint-Affrique
Ateliers d’écriture
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Laissez aller votre imagination et couchez sur le papier des mots de plaisir.
Atelier d’écriture avec Marie-Anne Zagarri-Boussagol De l’âme à l’encre. .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Let your imagination run wild and put words of pleasure on paper.
L’événement Ateliers d’écriture Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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