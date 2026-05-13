Saint-Affrique

Ateliers d’écriture

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Laissez aller votre imagination et couchez sur le papier des mots de plaisir.

Atelier d’écriture avec Marie-Anne Zagarri-Boussagol De l’âme à l’encre. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let your imagination run wild and put words of pleasure on paper.

L’événement Ateliers d’écriture Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)