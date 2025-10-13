Collecte d’Eté Don de Sang Saint-Affrique
Collecte d’Eté Don de Sang Saint-Affrique mardi 30 juin 2026.
Collecte d’Eté Don de Sang
6 Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Début : Mardi 2026-06-30
fin : 2026-06-30
2026-06-30 2026-07-01
3 jours pour sauver des vies à Saint-Affrique ! Venez donner votre sang et faites la différence . Chaque don compte, chaque goutte peut sauver une vie !
Privilégiez la prise de rendez-vous en cliquant ici
1 don de sang, c’est 3 vies sauvées car les équipes de l’EFS récupère les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui permettront de soigner 3 personnes différentes !
Vous aussi venez sauver des vies à SAINT-AFFRIQUE ! .
6 Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
English :
3 days to save lives in Saint-Affrique! Come and give blood and make a difference. Every donation counts, every drop can save a life!
German :
3 Tage, um Leben zu retten in Saint-Affrique! Kommen Sie zur Blutspende und machen Sie einen Unterschied . Jede Spende zählt, jeder Tropfen kann ein Leben retten!
Italiano :
3 giorni per salvare vite umane a Saint-Affrique! Venite a donare il vostro sangue e fate la differenza. Ogni donazione conta, ogni goccia può salvare una vita!
Espanol :
¡3 días para salvar vidas en Saint-Affrique! Ven a donar tu sangre y marca la diferencia. Cada donación cuenta, ¡cada gota puede salvar una vida!
