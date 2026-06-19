Gala de Danse Il était une fois la France Saint-Affrique samedi 27 juin 2026.

Saint-Affrique

Gala de Danse Il était une fois la France

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

In Move Studio présente son Gala de Danse annuel: Il était une fois la France

Un train s’élance vers Paris..

Au détour d’une rue résonne la voix d’Edith Piaf, les plumes des cabarets s’envolent, les pâtisseries éveillent les gourmands. Que diriez-vous une chocolatine ou un pain au chocolat ??

Des lumières de la capitale aux chemins de nos campagnes, des exploits du Tour de France à la Terre vu du ciel par Thomas Pesquet, des épreuves qui ont marqué notre histoire aux instants de joie qui nous ont rassemblés, chaque tableau dansé raconte une page de notre pays.

La France se raconte…

La France se danse…

170 danseurs pour lui donner vie

Billets en vente à partir du 15 juin à 11h à l’école de danse. .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 70 75 94 65

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English :

In Move Studio presents its annual dance gala: Once Upon a Time in France

L’événement Gala de Danse Il était une fois la France Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)