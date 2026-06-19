Saint-Affrique

Pré Fêtes de Vabres

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

En attendant la fête de Vabres du 3 au 6 juillet, on se prépare au Café du Commerce avec un before de feu !

Le café du Com et le Comité des fêtes vous invitent à la pré-fête de Vabres avec DJ Tintin qui aura lieu le week-end du 4-5 juillet. .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

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English :

While we wait for the Vabres Festival from July 3–6, we’re getting ready at the Café du Commerce with a wild pre-party!

L’événement Pré Fêtes de Vabres Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)