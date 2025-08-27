Les Vendredis en Musique Saint-Affrique

Les Vendredis en Musique Saint-Affrique vendredi 3 juillet 2026.

Les Vendredis en Musique

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-03

Saint-Affrique vous donne rendez-vous pour Les Vendredis en Musique !

Tout au long de l’été, la Ville de Saint-Affrique vous invite à profiter de concerts gratuits chaque vendredi soir, en plein air, dans une ambiance conviviale et détendue.

La musique s’installe sur la place de la Mairie et au Quai, avec des concerts en configuration assise, ouverts à toutes et tous.

Chanson, Orchestre, Folk, musiques du monde ou italienne… La programmation, éclectique et chaleureuse, promet de belles découvertes musicales.

Les Vendredis en Musique, c’est une pause culturelle hebdomadaire pour bien commencer le week-end, seul·e, entre ami·e·s ou en famille ! .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 29 00 mairie@ville-saintaffrique.fr

