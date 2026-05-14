Saint-Affrique

19ème édition de la Foire Alternabio Grande Soirée

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée à prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Alterna Bio vous invite à sa grande foire 2026 à Saint-Affrique un week-end gratuit, convivial et engagé autour des forêts, de l’environnement, de l’alimentation saine .

Cette Grande soirée est donnée en soutien au massif des Corbières sinistré.

Programme

19h Assiette Repas Dessert , menu enfant possible

Préparés par la cantine solidaire Patate Douze

Animation musicale par la Rambalada

21h Bal Trad avec Tindelon et Hippocrampe .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Alterna Bio invites you to its Grande Foire 2026 in Saint-Affrique: a free, friendly and committed weekend dedicated to forests, the environment and healthy eating.

The event is being held in support of the Corbières forest.

L’événement 19ème édition de la Foire Alternabio Grande Soirée Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)