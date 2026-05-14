19ème édition de la Foire Alternabio Grande Soirée Saint-Affrique
19ème édition de la Foire Alternabio Grande Soirée Saint-Affrique samedi 6 juin 2026.
Saint-Affrique
19ème édition de la Foire Alternabio Grande Soirée
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée à prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Alterna Bio vous invite à sa grande foire 2026 à Saint-Affrique un week-end gratuit, convivial et engagé autour des forêts, de l’environnement, de l’alimentation saine .
Cette Grande soirée est donnée en soutien au massif des Corbières sinistré.
Programme
19h Assiette Repas Dessert , menu enfant possible
Préparés par la cantine solidaire Patate Douze
Animation musicale par la Rambalada
21h Bal Trad avec Tindelon et Hippocrampe .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Alterna Bio invites you to its Grande Foire 2026 in Saint-Affrique: a free, friendly and committed weekend dedicated to forests, the environment and healthy eating.
The event is being held in support of the Corbières forest.
L’événement 19ème édition de la Foire Alternabio Grande Soirée Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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