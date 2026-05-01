Concert D-Frak Electro-Pop Multicolore Saint-Affrique
Concert D-Frak Electro-Pop Multicolore Saint-Affrique mardi 26 mai 2026.
Saint-Affrique
Concert D-Frak Electro-Pop Multicolore
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau à votre convenance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Venez nombreux assister au Concert de D-Frak , duo électro pop multicolore.
Avec des rythmes électro-world, de la folie douce et des machines cosmiques, D-Frak vous embarque dans son univers coloré, déjanté et groovy.
C’est brut, ça se consomme sans modération, un petit défoulement, une invitation au lâcher prise. .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
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English :
Join us for a concert by D-Frak, a colorful electro-pop duo.
L’événement Concert D-Frak Electro-Pop Multicolore Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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