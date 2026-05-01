Saint-Affrique

Concert D-Frak Electro-Pop Multicolore

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau à votre convenance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Venez nombreux assister au Concert de D-Frak , duo électro pop multicolore.

Avec des rythmes électro-world, de la folie douce et des machines cosmiques, D-Frak vous embarque dans son univers coloré, déjanté et groovy.

C’est brut, ça se consomme sans modération, un petit défoulement, une invitation au lâcher prise. .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

Join us for a concert by D-Frak, a colorful electro-pop duo.

L’événement Concert D-Frak Electro-Pop Multicolore Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)