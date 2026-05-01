Cinéma Vivaldi et moi Saint-Affrique
Cinéma Vivaldi et moi Saint-Affrique mercredi 13 mai 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Vivaldi et moi
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-13
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18
Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique.
Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.
29 avril 2026 en salle | 1h 51min | Biopic, Historique, Musical
De Damiano Michieletto| Par Ludovica Rampoldi
Avec Tecla Insolia, Michele Riondino, Fabrizia Sacchi
Titre original Primavera .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the early 18th century, the Ospedale della Pietà in Venice took in and trained young orphan girls in music.
L’événement Cinéma Vivaldi et moi Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- Tournoi de Fléchettes Saint-Affrique 13 mai 2026
- Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Saint-Affrique 13 mai 2026
- Cinéma L’Arnaqueuse Saint-Affrique 15 mai 2026
- Soirée Dansante 100% Rock’n Roll Saint-Affrique 16 mai 2026
- 52ème Régional de Pétanque Saint-Affrique 23 mai 2026