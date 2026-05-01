Saint-Affrique

Cinéma Vivaldi et moi

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-13

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18

Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique.

Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.

29 avril 2026 en salle | 1h 51min | Biopic, Historique, Musical

De Damiano Michieletto| Par Ludovica Rampoldi

Avec Tecla Insolia, Michele Riondino, Fabrizia Sacchi

Titre original Primavera .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

In the early 18th century, the Ospedale della Pietà in Venice took in and trained young orphan girls in music.

L’événement Cinéma Vivaldi et moi Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)