Saint-Affrique

Cinéma Elfie et les super Elfkins

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Il existe tout près de nous un monde secret où vit Elfie, une petite Elfkin qui rêve d’aventures.

Quand elle rencontre Bo et sa famille un brin casse-cou, une mission très spéciale les attend aider Mira, une petite fille humaine qui rêve d’avoir un animal de compagnie. Chat câlin ? Chien rigolo ? Ou peut-être… tous les animaux du quartier ? Les deux amis vont vite comprendre que les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand ils agissent avec le cœur !

29 avril 2026 en salle | 1h 16min | Animation, Famille

De Ute von Münchow-Pohl| Par Jan Claudius Strathmann

Avec Jella Haase, Paul Pizzera, Annette Frier

Titre original Die Heinzels 2 Neue Mützen, neue Mission

Dès 3 ans .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

There’s a secret world just around the corner, home to Elfie, a little Elfkin who dreams of adventure.

L’événement Cinéma Elfie et les super Elfkins Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)