Cinéma Elfie et les super Elfkins Saint-Affrique
Cinéma Elfie et les super Elfkins Saint-Affrique samedi 23 mai 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Elfie et les super Elfkins
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Il existe tout près de nous un monde secret où vit Elfie, une petite Elfkin qui rêve d’aventures.
Quand elle rencontre Bo et sa famille un brin casse-cou, une mission très spéciale les attend aider Mira, une petite fille humaine qui rêve d’avoir un animal de compagnie. Chat câlin ? Chien rigolo ? Ou peut-être… tous les animaux du quartier ? Les deux amis vont vite comprendre que les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand ils agissent avec le cœur !
29 avril 2026 en salle | 1h 16min | Animation, Famille
De Ute von Münchow-Pohl| Par Jan Claudius Strathmann
Avec Jella Haase, Paul Pizzera, Annette Frier
Titre original Die Heinzels 2 Neue Mützen, neue Mission
Dès 3 ans .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
There’s a secret world just around the corner, home to Elfie, a little Elfkin who dreams of adventure.
L’événement Cinéma Elfie et les super Elfkins Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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