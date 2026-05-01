Saint-Affrique

Cinéma La Vénus Electrique

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-27

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-08

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026 et en fait l’ouverture.

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…

13 mai 2026 en salle | 2h 02min | Comédie, Romance

De Pierre Salvadori| Par Pierre Salvadori, Benoît Graffin

Avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

This film is presented out of competition at the Cannes Festival 2026 and opens the festival.

L’événement Cinéma La Vénus Electrique Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)