Saint-Affrique

Cinéma Vivaldi et moi en VO

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25

Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique.

29 avril 2026 en salle | 1h 51min | Biopic, Historique, Musical

De Damiano Michieletto| Par Ludovica Rampoldi

Avec Tecla Insolia, Michele Riondino, Fabrizia Sacchi

Titre original Primavera

Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

In the early 18th century, the Ospedale della Pietà in Venice took in and trained young orphan girls in music.

L’événement Cinéma Vivaldi et moi en VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)