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Cinéma Vivaldi et moi en VO Saint-Affrique

Cinéma Vivaldi et moi en VO Saint-Affrique

Cinéma Vivaldi et moi en VO Saint-Affrique samedi 23 mai 2026.

Adresse : 1 Boulevard Carnot

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Cinéma Vivaldi et moi en VO

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-25

Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique.
29 avril 2026 en salle | 1h 51min | Biopic, Historique, Musical
De Damiano Michieletto| Par Ludovica Rampoldi
Avec Tecla Insolia, Michele Riondino, Fabrizia Sacchi
Titre original Primavera
Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.   .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10  essa12@orange.fr

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English :

In the early 18th century, the Ospedale della Pietà in Venice took in and trained young orphan girls in music.

L’événement Cinéma Vivaldi et moi en VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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