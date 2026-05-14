Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

19ème édition de la Foire Alternabio Conférence Saint-Affrique

19ème édition de la Foire Alternabio Conférence Saint-Affrique

19ème édition de la Foire Alternabio Conférence Saint-Affrique samedi 6 juin 2026.

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Entrée à prix libre

Saint-Affrique

19ème édition de la Foire Alternabio Conférence

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée à prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Et si les feux de forêt n’étaient pas seulement une catastrophe climatique, mais le révélateur d’un déséquilibre plus profond entre nos territoires et le vivant ?
17h La permaculture pour prévenir l’embrasement ?
Par Mathieu FOUDRAL, enseignant et auteur de Cultiver dans le monde de demain
De quoi les feux de forêt sont-ils le symptôme ?
Le changement climatique n’explique pas tout. Les autres raisons sont plus étonnantes.
Elles obligent à une réflexion globale et systémique sur notre occupation actuelle du territoire.
Comment l’histoire, l’hydrologie et l’agronomie peuvent nous aider à comprendre les causes profondes des feux et, par conséquent, à mettre en œuvre des solutions et adaptations.   .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if forest fires weren?t just a climatic catastrophe, but the revelation of a deeper imbalance between our territories and the living world?

L’événement 19ème édition de la Foire Alternabio Conférence Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)