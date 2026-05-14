Saint-Affrique

19ème édition de la Foire Alternabio Conférence

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée à prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Et si les feux de forêt n’étaient pas seulement une catastrophe climatique, mais le révélateur d’un déséquilibre plus profond entre nos territoires et le vivant ?

17h La permaculture pour prévenir l’embrasement ?

Par Mathieu FOUDRAL, enseignant et auteur de Cultiver dans le monde de demain

De quoi les feux de forêt sont-ils le symptôme ?

Le changement climatique n’explique pas tout. Les autres raisons sont plus étonnantes.

Elles obligent à une réflexion globale et systémique sur notre occupation actuelle du territoire.

Comment l’histoire, l’hydrologie et l’agronomie peuvent nous aider à comprendre les causes profondes des feux et, par conséquent, à mettre en œuvre des solutions et adaptations. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

What if forest fires weren?t just a climatic catastrophe, but the revelation of a deeper imbalance between our territories and the living world?

L’événement 19ème édition de la Foire Alternabio Conférence Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)