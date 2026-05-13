Saint-Affrique

Afterwork parfumé spécial ladies

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez nombreuses à l’Afterwork parfumé !!

Afterwork parfumée !

Mesdames, @choganbeautyofficial vous réserve une soirée bien méritée

Discussions, tests de parfums, rencontres… pour une belle soirée.

Pensez à réserver au Com ! .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

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English :

Come one, come all to the fragrant afterwork!

L’événement Afterwork parfumé spécial ladies Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)