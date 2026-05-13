Afterwork parfumé spécial ladies Saint-Affrique
Afterwork parfumé spécial ladies Saint-Affrique vendredi 5 juin 2026.
Saint-Affrique
Afterwork parfumé spécial ladies
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Venez nombreuses à l’Afterwork parfumé !!
Afterwork parfumée !
Mesdames, @choganbeautyofficial vous réserve une soirée bien méritée
Discussions, tests de parfums, rencontres… pour une belle soirée.
Pensez à réserver au Com ! .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
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English :
Come one, come all to the fragrant afterwork!
L’événement Afterwork parfumé spécial ladies Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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