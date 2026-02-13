Fête des artisans à St-Baudel

Saint-Baudel Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Marché des artisans et des producteurs locaux sur le stade de Saint-Baudel.

Artisans et créateurs vous attendent au stade de St Baudel pour vous présenter leurs produits. Une petite buvette sera assurée par le comité des fêtes et une petite restauration sur place. .

Saint-Baudel 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 45 32 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes organizes its 1st craft market at the St Baudel stadium.

L’événement Fête des artisans à St-Baudel Saint-Baudel a été mis à jour le 2026-02-13 par OT LIGNIERES