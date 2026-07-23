Fête des Associations Site de Tortis Boulodrome Bon-Encontre
samedi 12 septembre 2026 · Site de Tortis Boulodrome · Bon-Encontre
Informations pratiques
Bon-Encontre
Fête des Associations
Site de Tortis Boulodrome Rue Michel Alberti Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Stands d’information, structures gonflables, jeux
Foodtrucks sucrés Buvette
Stands d’information, structures gonflables, jeux
Foodtrucks sucrés Buvette .
Site de Tortis Boulodrome Rue Michel Alberti Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77 mairie@ville-bon-encontre.fr
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English : Fête des Associations
Information booths, inflatable structures, games
Sweet food trucks Refreshment stand
L’événement Fête des Associations Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Destination Agen