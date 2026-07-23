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Fête des Associations Site de Tortis Boulodrome Bon-Encontre

samedi 12 septembre 2026 · Site de Tortis Boulodrome · Bon-Encontre

Fête des Associations Site de Tortis Boulodrome Bon-Encontre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Site de Tortis Boulodrome
Adresse
Rue Michel Alberti
Ville
47240 Bon-Encontre
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Bon-Encontre

Fête des Associations

Site de Tortis Boulodrome Rue Michel Alberti Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Stands d’information, structures gonflables, jeux
Foodtrucks sucrés Buvette
Stands d’information, structures gonflables, jeux
Foodtrucks sucrés Buvette   .

Site de Tortis Boulodrome Rue Michel Alberti Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77  mairie@ville-bon-encontre.fr

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English : Fête des Associations

Information booths, inflatable structures, games
Sweet food trucks Refreshment stand

L’événement Fête des Associations Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Destination Agen

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