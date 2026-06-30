Informations pratiques

Bon-Encontre

Visite guidée de Bon Encontre et sa basilique

basilique Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Bon-Encontre doit son nom à un fait surprenant survenu au XVIème siècle et deviendra un lieu de pèlerinage important dans la région.

Le visiteur découvrira l’histoire de l’ancien hameau de Pau, la légende autour de la statuette de la Vierge et bien sûr la basilique Notre-Dame.

Bon-Encontre doit son nom à un fait surprenant survenu au XVIème siècle et deviendra un lieu de pèlerinage important dans la région.

Le visiteur découvrira l’histoire de l’ancien hameau de Pau, la légende autour de la statuette de la Vierge, la basilique Notre-Dame et nous ne pourrons quitter Bon-Encontre sans parler de son fameux tortillon. .

basilique Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Visite guidée de Bon Encontre et sa basilique

Bon-Encontre owes its name to a surprising event that took place in the 16th century and became an important place of pilgrimage in the region.

Visitors will discover the history of the former hamlet of Pau, the legend surrounding the statue of the Virgin and, of course, the Basilica of Notre-Dame.

L’événement Visite guidée de Bon Encontre et sa basilique Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen