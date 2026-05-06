Fête des associations Langres
Fête des associations Langres samedi 5 septembre 2026.
Langres
Fête des associations
Salle Jean Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Tout public
Venez rencontrer, échanger, découvrir ou re-découvrir les activités, vous inscrire à la pratique de vos souhaits à la Fête des Associations du Pays de Langres.
Cet évènement vise à
– promouvoir les pratiques sportives et culturelles, les activités sociales du Pays de Langres,
– ouvrir les inscriptions et répondre aux questions des habitants sur les activités possibles de pratiquer,
– mettre en avant le travail bénévole des associations locales pour divertir et rendre service aux habitants, tout au long de l’année. .
Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 10 00 petr@pays-langres.fr
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English :
L’événement Fête des associations Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres
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