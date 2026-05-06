Langres

Fête des associations

Salle Jean Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Tout public

Venez rencontrer, échanger, découvrir ou re-découvrir les activités, vous inscrire à la pratique de vos souhaits à la Fête des Associations du Pays de Langres.

Cet évènement vise à

– promouvoir les pratiques sportives et culturelles, les activités sociales du Pays de Langres,

– ouvrir les inscriptions et répondre aux questions des habitants sur les activités possibles de pratiquer,

– mettre en avant le travail bénévole des associations locales pour divertir et rendre service aux habitants, tout au long de l’année. .

Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 10 00 petr@pays-langres.fr

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English :

L’événement Fête des associations Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres