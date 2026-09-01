Fête des Associations Gymnase Robert Célérier Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Fête des Associations

Gymnase Robert Célérier 12 Avenue des Albatros Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La Ville du Tréport réunit toutes ses associations. C’est l’opportunité pour chacun de découvrir le tissu associatif local, de rencontrer les bénévoles, de choisir ses activités pour la rentrée. Stands, démonstrations et petite restauration sont au programme.

Accès gratuit. .

Gymnase Robert Célérier 12 Avenue des Albatros Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 03 07

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English : Fête des Associations

L’événement Fête des Associations Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers