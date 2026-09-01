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AGENDA · Le Tréport

Fête des Associations Gymnase Robert Célérier Le Tréport

samedi 12 septembre 2026 · Gymnase Robert Célérier · Le Tréport

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Gymnase Robert Célérier
Adresse
12 Avenue des Albatros
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Fête des Associations

Gymnase Robert Célérier 12 Avenue des Albatros Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

La Ville du Tréport réunit toutes ses associations. C’est l’opportunité pour chacun de découvrir le tissu associatif local, de rencontrer les bénévoles, de choisir ses activités pour la rentrée. Stands, démonstrations et petite restauration sont au programme.
Accès gratuit.   .

Gymnase Robert Célérier 12 Avenue des Albatros Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 03 07 

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English : Fête des Associations

L’événement Fête des Associations Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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