Fête des Associations Gymnase Robert Célérier Le Tréport
samedi 12 septembre 2026 · Gymnase Robert Célérier · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Fête des Associations
Gymnase Robert Célérier 12 Avenue des Albatros Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La Ville du Tréport réunit toutes ses associations. C’est l’opportunité pour chacun de découvrir le tissu associatif local, de rencontrer les bénévoles, de choisir ses activités pour la rentrée. Stands, démonstrations et petite restauration sont au programme.
Accès gratuit. .
Gymnase Robert Célérier 12 Avenue des Albatros Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 03 07
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English : Fête des Associations
L’événement Fête des Associations Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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