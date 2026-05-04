Fête des ateliers Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes
Fête des ateliers Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes mercredi 6 mai 2026.
Fête des ateliers Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes Mercredi 6 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine
La Maison Bleue a le plaisir de vous convier à sa Fête des ateliers annuelle! En cette fin de saison, nous accueillons dans nos murs expositions et représentations d’ateliers de pratiques artistiques.
La Maison Bleue a le plaisir de vous convier à sa Fête des ateliers annuelle !
En cette fin de saison, nous accueillons dans nos murs les expositions et représentations des ateliers de pratiques artistiques, du 4 mai au 19 juin.
Nous débuterons les festivités avec le **vernissage des expositions des ateliers**
* Dessin-Peinture,
* Arts plastiques
* Couture
* et l’atelier libre de Peinture 2
**le mercredi 6 mai à 18h30**
_Entrée libre_
**Toute la programmation** par [**ICI**](https://lamaisonbleuerennes.fr/evenement-fete-des-ateliers-2025-2026)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T20:00:00.000+02:00
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Maison de Quartier – La Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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