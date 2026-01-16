Fête des Bâtisseurs au parc Ornavik Hérouville-Saint-Clair

Fête des Bâtisseurs au parc Ornavik

Route de Ouistreham Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 10:30:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Près de Caen, plongez au cœur du Moyen Âge avec la fête des bâtisseurs ateliers interactifs, découvertes du village carolingien, du comptoir viking et du château à motte. Participez aux chantiers médiévaux, initiez-vous aux techniques anciennes et explorez l’univers des chevaliers.

À quelques minutes de Caen, changez d’époque à destination du Moyen Âge en partant à la découverte du village carolingien, du comptoir viking et du château à motte. Trois univers à visiter pour s’approcher au plus près du quotidien des femmes et des hommes du Xe siècle.

Durant les trois jours de la fête des bâtisseurs, de nombreux ateliers et animations sont proposés

– Création du four à pain Durant ces trois jours, suivez l’évolution de la construction du four à pain du village carolingien selon les méthodes du Xe siècle.

– Apportez votre pierre à l’édifice . Plessage, planage, construction d’un mur en pierres sèches, venez apporter votre énergie et laissez votre empreinte à Ornavik en participant à sa construction.

– Les secrets des bâtisseurs . Autour du chantier de construction de l’église, écoutez les charpentiers et les travailleurs de pierres pour apprendre ou réapprendre les différentes techniques Toitures en essentes (ou bardeaux), taille de pierre, arc en plein cintre. Sur le comptoir viking Initiez-vous à la couverture en chaume sur un pan de toiture.

– Bâtisseurs en herbe . Dans tout le parc, les plus jeunes pourront participer avec nos animateurs aux ateliers de montage de palissade, de tentes vikings, de boites à feu, et aussi, écouter les contes, résoudre les enquêtes et jeux de piste.

– Dans la basse-cour du château . Dans l’espace ducal nouvellement ouvert à la visite, découvrez l’univers des chevaliers autour du château à motte, frappez votre propre monnaie médiévale et découvrez l’art de la vannerie.

– Le chantier du bateau du pêcheur . Sur le comptoir viking, un navire est en construction, venez découvrir la mise en place de ce chantier et les étapes de construction du bateau viking. .

Route de Ouistreham Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 52 40 90 contact@ornavik.fr

English : Fête des Bâtisseurs au parc Ornavik

Near Caen, plunge into the heart of the Middle Ages with the Builders’ Festival: interactive workshops, discover the Carolingian village, the Viking trading post and the motte castle. Take part in medieval building sites, learn about ancient techniques and explore the world of knights.

L’événement Fête des Bâtisseurs au parc Ornavik Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-01-16 par Calvados Attractivité