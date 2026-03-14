Fête des bâtons 9ème édition

Saint-Laurent des Bâtons Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

9ème édition de la Fête des bâtons à St Laurent des Bâtons dimanche 24 mai 2026.

Une folle journée autour du bâton de 10h à minuit; à l’honneur cette année, le Portugal.

9ème édition de la Fête des bâtons à St Laurent des Bâtons dimanche 24 mai 2026.

A l’honneur cette année, le Portugal.

SPECTACLES Mât chinois & danse, RICARDO PAZ et MIRANDA KATZ (collaboration Agora PNC) Vous les arbres avec l’école D’una lenga l’autra , hommage à Marcela Delpastre.

CINÉMA Territoires occupés , documentaire de JOSE VIEIRA

LECTURES en portugais et français par le comédien et marionnettiste, THOMAS CORDEIRO.

SPORT JOGO de PAU (jeu de bâtons) JOGO de MALHA (pétanque portugaise) Randonnée

ARTISANAT de liège et de céramique EXPOSITION OS AZULEJOS, avec l’association O SOL DE PORTUGAL

ATELIERS fabrications en bouchons de LIÈGE CROCHET fabrication d’OEILLETS, symbole de la révolution de 1974 vannerie, pistage, grimpe

MUSIQUES LAURA, chanteuse de Fado, JUSTINO EVORA, guitariste du Cap Vert et le groupe LUSO SHOW.

Table de livres

Restauration .

Saint-Laurent des Bâtons Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 75 20

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English : Fête des bâtons 9ème édition

9th edition of the Fête des bâtons in St Laurent des Bâtons on Sunday 24 May 2026.

A crazy day centred around sticks, from 10am to midnight; this year’s guest of honour is Portugal.

L’événement Fête des bâtons 9ème édition Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux