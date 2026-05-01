Scrabble Val de Louyre et Caudeau
Scrabble Val de Louyre et Caudeau mercredi 27 mai 2026.
Val de Louyre et Caudeau
Scrabble
Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 27 mai 2026.
Des jeux sont à disposition des amateurs. Débutants et joueurs anglophones bienvenus.
En collaboration avec l’association Culture & Loisirs Alvérois .
Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 27 mai 2026.
Des jeux sont à disposition des amateurs. Débutants et joueurs anglophones bienvenus.
En collaboration avec l’association Culture & Loisirs Alvérois . .
Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 08 94 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scrabble
SCRABBLE activities at the Sainte-Alvère public library from 4pm to 6pm on Wednesday, May 27, 2026.
Games available for amateurs. Beginners and English-speaking players welcome.
In collaboration with the association Culture & Loisirs Alvérois .
L’événement Scrabble Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Val de Louyre et Caudeau (Dordogne)
- Fête des bâtons 9ème édition Val de Louyre et Caudeau 24 mai 2026
- Metropolitan Opéra Live El ultimo sueño de Frida y Diego Val de Louyre et Caudeau 30 mai 2026
- Festival Les Cendriales Cabaret Val de Louyre et Caudeau 6 juin 2026
- Exposition de peinture & céramique Val de Louyre et Caudeau 19 juin 2026
- Visite guidée du Maquis de Durestal Route du Maquis Val de Louyre et Caudeau 9 juillet 2026