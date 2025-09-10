Metropolitan Opéra Live El ultimo sueño de Frida y Diego Val de Louyre et Caudeau

Metropolitan Opéra Live El ultimo sueño de Frida y Diego Val de Louyre et Caudeau samedi 30 mai 2026.

Metropolitan Opéra Live El ultimo sueño de Frida y Diego

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai 2026, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de EL ULTIMO SUENO DE FRIDA Y DIEGO de Frank en différé du Metropolitan Opera.

Sur réservation

Samedi 30 mai 2026, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de EL ULTIMO SUENO DE FRIDA Y DIEGO de Frank en différé du Metropolitan Opera.

Le Jour des morts, Frida Kahlo et Diego Rivera revivent brièvement leur amour tumultueux, embrassant à la fois la passion et la douleur, avant de faire un dernier adieu à la terre des vivants.

La saison s’achève avec le premier opéra de la compositrice américaine Gabriela Lena Frank un portrait magico-réaliste du couple de peintres Frida Kahlo et Diego Rivera, conçu comme une inversion du mythe d’Orphée et Eurydice.

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2025-2026 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live, ainsi qu’une soirée hommage à Maria Callas.

Place 18 euros / Assiette garnie 9 euros

Sur réservation .

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 g.thomasset@orange.fr

English : Metropolitan Opéra Live El ultimo sueño de Frida y Diego

Saturday, May 30, 2026, at 6:30 pm, at the Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, broadcast of Frank’s EL ULTIMO SUENO DE FRIDA Y DIEGO by replay from the Metropolitan Opera.

By reservation only

German : Metropolitan Opéra Live El ultimo sueño de Frida y Diego

Samstag, den 30. Mai 2026, um 18.30 Uhr im Espace Culturel André Malraux in Cendrieux: Übertragung von Franks EL ULTIMO SUENO DE FRIDA Y DIEGO als Aufzeichnung aus der Metropolitan Opera.

Auf Reservierung

Italiano :

Sabato 30 maggio 2026, alle ore 18.30, presso l’Espace Culturel André Malraux di Cendrieux, trasmissione di EL ULTIMO SUENO DE FRIDA Y DIEGO di Frank, in differita dal Metropolitan Opera.

Solo su prenotazione

Espanol : Metropolitan Opéra Live El ultimo sueño de Frida y Diego

Sábado 30 de mayo de 2026, a las 18.30 h, en el Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmisión de EL ULTIMO SUENO DE FRIDA Y DIEGO de Frank, en diferido desde el Metropolitan Opera.

Sólo con reserva previa

L’événement Metropolitan Opéra Live El ultimo sueño de Frida y Diego Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux