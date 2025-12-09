Fête des Beaux Jours

Refuge de P’tit Ane Berbezit Haute-Loire

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La Fête des Beaux Jours a lieu au Refuge de P’tit âne à Berbezit et se veut un moment de partage festif et convivial avec animations, balades botaniques, bal traditionnel & restauration/bar toute la journée.

.

Refuge de P’tit Ane Berbezit 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 65 56 98 contact@ptitane.fr

English :

The Fête des Beaux Jours takes place at the Refuge de P’tit âne in Berbezit, and is a festive, convivial event featuring entertainment, botanical walks, a traditional dance and an all-day restaurant/bar.

L’événement Fête des Beaux Jours Berbezit a été mis à jour le 2025-12-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier