Fête des Beaux Jours Berbezit
Fête des Beaux Jours Berbezit samedi 23 mai 2026.
Fête des Beaux Jours
Refuge de P’tit Ane Berbezit Haute-Loire
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La Fête des Beaux Jours a lieu au Refuge de P’tit âne à Berbezit et se veut un moment de partage festif et convivial avec animations, balades botaniques, bal traditionnel & restauration/bar toute la journée.
Refuge de P’tit Ane Berbezit 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 65 56 98 contact@ptitane.fr
English :
The Fête des Beaux Jours takes place at the Refuge de P’tit âne in Berbezit, and is a festive, convivial event featuring entertainment, botanical walks, a traditional dance and an all-day restaurant/bar.
