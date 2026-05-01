La Fête des Beaux Jours est de retour chez P’tit Âne à Berbezit Le Refuge de P’tit Âne Berbezit

Berbezit

La Fête des Beaux Jours est de retour chez P’tit Âne à Berbezit

Le Refuge de P’tit Âne LIEU DIT VALENTIN Berbezit Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au programme Balades botaniques, comptines au jardins, repas partagé le midi, goût’haie de plantes comestibles, travail collectif de l’osier, cueillette contée, théâtre, apéro sonore sur vinyles, repas du soir (réservation au 06 31 01 40 18).

.

Le Refuge de P’tit Âne LIEU DIT VALENTIN Berbezit 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: botanical walks, nursery rhymes in the garden, shared lunch, edible plant hedge tasting, collective wicker work, storytelling, theater, sound aperitif on vinyl, evening meal (reservation on 06 31 01 40 18).

L’événement La Fête des Beaux Jours est de retour chez P’tit Âne à Berbezit Berbezit a été mis à jour le 2026-04-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier