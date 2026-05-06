Beuzec-Cap-Sizun

Fête des Bruyères 2026

Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-09

La Fête des Bruyères aura lieu le deuxième week-end du mois d’août (9 août) à Beuzec-Cap-Sizun.

Evénement incontournable de l’été, la journée de dimanche commencera à 10 h avec la messe traditionnelle. Les aubades accueilleront la sortie de la messe et animeront la place de la Mairie.

A` midi, les visiteurs pourront se restaurer sur le site de Kastel-Koz et profiter des animations sur place au rythme des chants de marins.

Vers 14 h, le défilé de noces bretonnes prendra la route vers le site de Kastel-Koz. Du bourg de Beuzec jusqu’à la fête, défileront le cortège de chars à bancs décorés. Les visiteurs pourront également admirer le bagad de Pouldergat, le cercle et le bagad de Concarneau, un ensemble folklorique de Galice, ainsi que le bagad Beuzeg, le cercle des Bruyères, le Bugale ar Brug et le Bagadig Beuzeg de Beuzec-Cap-Sizun.

Le concours de gavotte et les spectacles de l’après-midi et du soir seront l’occasion pour les visiteurs de découvrir les performances dansées et jouées des groupes tout en profitant des différents stands et animations propose´s sur place.

Vers 22 h 45, le spectacle laissera place au grand feu d’artifice musical, qui sera suivi par le fest-noz anime´ par les Sonerien Du. .

Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 68 20 34 77

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English : Fête des Bruyères 2026

L’événement Fête des Bruyères 2026 Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz