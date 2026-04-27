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Fête des cerises Westhoffen

Fête des cerises Westhoffen

Fête des cerises Westhoffen samedi 6 juin 2026.

Adresse : 9 rue Staedtel

Ville : 67310 Westhoffen

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 0

Westhoffen

Fête des cerises

9 rue Staedtel Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20

Bienvenue à la capitale de la cerise ! Venez la célébrer sous toutes ses formes à travers de nombreuses animations.
La traditionnelle Fête des Cerises aura lieu les 6, 13 et 20 juin 2026 à Westhoffen !
Entrée gratuite.
Plus d’informations à venir rapidement ! 0  .

9 rue Staedtel Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 83 06 99  cawes@outlook.fr

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English :

Welcome to the cherry capital! Come and celebrate cherries in all their forms with a wide range of events.

L’événement Fête des cerises Westhoffen a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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