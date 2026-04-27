Fête des cerises Westhoffen
Fête des cerises Westhoffen samedi 6 juin 2026.
Westhoffen
Fête des cerises
9 rue Staedtel Westhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20
Bienvenue à la capitale de la cerise ! Venez la célébrer sous toutes ses formes à travers de nombreuses animations.
La traditionnelle Fête des Cerises aura lieu les 6, 13 et 20 juin 2026 à Westhoffen !
Entrée gratuite.
Plus d’informations à venir rapidement ! 0 .
9 rue Staedtel Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 83 06 99 cawes@outlook.fr
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English :
Welcome to the cherry capital! Come and celebrate cherries in all their forms with a wide range of events.
L’événement Fête des cerises Westhoffen a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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