Westhoffen

Le rendez-vous du verger

Verger conservatoire Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

¿¿ Le Rendez-vous du Verger vous invite à une journée authentique et conviviale au cœur du Verger Conservatoire de Cerises de Westhoffen. Découvrez un événement familial placé sous le signe de la tradition, du partage et de la nature.

Au programme visites du verger, animations musicales, libre cueillette, restauration et spécialités autour de la cerise, dans une ambiance festive et champêtre. Une belle occasion de célébrer le patrimoine fruitier alsacien tout en profitant d’un moment de détente entre amis ou en famille.

¿¿ Rendez-vous le dimanche 14 juin, de 9h à 18h, à Westhoffen pour une immersion gourmande au milieu des cerisiers ! 0 .

Verger conservatoire Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 43 69 11

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English :

L’événement Le rendez-vous du verger Westhoffen a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble