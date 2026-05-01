Westhoffen

Concert chants polyphoniques siciliens

rue Bruderbach Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 15:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert de chants traditionnels et actuels inspirés de la culture polyphonique sicilien

Dimanche 31 mai à 15h30 au Foyer du Bruderbach à Westhoffen.

Groupe i Pupi di Sufaro et Francesco LESS, accompagné des chorales note de départ , faites-les taire et la voix est libre sous la direction de Roberto GRAIFF.

Entrée libre plateau 0 .

rue Bruderbach Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 42 18 38 contact@bruderbach.com

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English :

L’événement Concert chants polyphoniques siciliens Westhoffen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble