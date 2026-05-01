Concert chants polyphoniques siciliens Westhoffen
Concert chants polyphoniques siciliens Westhoffen dimanche 31 mai 2026.
Westhoffen
Concert chants polyphoniques siciliens
rue Bruderbach Westhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 15:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert de chants traditionnels et actuels inspirés de la culture polyphonique sicilien
Dimanche 31 mai à 15h30 au Foyer du Bruderbach à Westhoffen.
Groupe i Pupi di Sufaro et Francesco LESS, accompagné des chorales note de départ , faites-les taire et la voix est libre sous la direction de Roberto GRAIFF.
Entrée libre plateau 0 .
rue Bruderbach Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 42 18 38 contact@bruderbach.com
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English :
L’événement Concert chants polyphoniques siciliens Westhoffen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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