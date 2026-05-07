Vonnas

Fête des crêpes

Place du Champ de Foire Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Fête des crêpes, fête populaire, avec parade de voitures anciennes, crêpes en continu, spectacle dans l’après-midi et bal en soirée, animations diverses pour les enfants

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Place du Champ de Foire Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 22 60 93 vonnasanime01540@gmail.com

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English :

Fête des crêpes, a popular festival, with a parade of vintage cars, continuous crêpes, afternoon show and evening dance, and various activities for children

L’événement Fête des crêpes Vonnas a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle