Fête des écoles Cornus
Fête des écoles Cornus vendredi 19 juin 2026.
Cornus
Fête des écoles
Cornus Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le regroupement scolaire des écoles de Cornus et Fondamente organise sa fête de l’école.
18h15 spectacle des enfants
19h30 apéritif puis repas moules-frites, glace
Ouvert à tous (famille, amis, voisins…)
Soyez verts, amenez vos couverts !
Inscription souhaitée pour le repas
A la salle des fêtes Ladoux. 12 .
Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 6 82 03 85 64 apeacornusfondamente@gmail.com
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English :
The school district comprising the Cornus and Fondamente schools is organizing its school festival.
L’événement Fête des écoles Cornus a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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