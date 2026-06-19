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Fête des écoles Cornus

Fête des écoles Cornus

Fête des écoles Cornus vendredi 19 juin 2026.

Ville : 12540 Cornus

Département : Aveyron

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 12 Tarif de base plein tarif Repas

Cornus

Fête des écoles

Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le regroupement scolaire des écoles de Cornus et Fondamente organise sa fête de l’école.
18h15 spectacle des enfants
19h30 apéritif puis repas moules-frites, glace
Ouvert à tous (famille, amis, voisins…)
Soyez verts, amenez vos couverts !

Inscription souhaitée pour le repas
A la salle des fêtes Ladoux. 12  .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 6 82 03 85 64  apeacornusfondamente@gmail.com

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English :

The school district comprising the Cornus and Fondamente schools is organizing its school festival.

L’événement Fête des écoles Cornus a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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