Cornus

Fête des écoles

Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le regroupement scolaire des écoles de Cornus et Fondamente organise sa fête de l’école.

18h15 spectacle des enfants

19h30 apéritif puis repas moules-frites, glace

Ouvert à tous (famille, amis, voisins…)

Soyez verts, amenez vos couverts !

Inscription souhaitée pour le repas

A la salle des fêtes Ladoux. 12 .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 6 82 03 85 64 apeacornusfondamente@gmail.com

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English :

The school district comprising the Cornus and Fondamente schools is organizing its school festival.

L’événement Fête des écoles Cornus a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)