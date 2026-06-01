Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy rue des Croix Oisy

Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy rue des Croix Oisy

Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy rue des Croix Oisy vendredi 19 juin 2026.

Lieu : rue des Croix

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 58500 Oisy

Département : Nièvre

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Oisy

Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy

rue des Croix Salle des fêtes Oisy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Fête des écoles de Billy/Oisy et Oisy à la salle polyvalente de Oisy spectacle des enfants, barbecue, buvette Venez nombreux !   .

rue des Croix Salle des fêtes Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 92 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy

L’événement Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy Oisy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Oisy (Nièvre)