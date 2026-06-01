Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy rue des Croix Oisy
Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy rue des Croix Oisy vendredi 19 juin 2026.
Oisy
Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy
rue des Croix Salle des fêtes Oisy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Fête des écoles de Billy/Oisy et Oisy à la salle polyvalente de Oisy spectacle des enfants, barbecue, buvette Venez nombreux ! .
rue des Croix Salle des fêtes Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 92 61
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English : Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy
L’événement Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy Oisy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais
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