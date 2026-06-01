Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy rue des Croix Oisy vendredi 19 juin 2026.

Oisy

Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy

rue des Croix Salle des fêtes Oisy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Fête des écoles de Billy/Oisy et Oisy à la salle polyvalente de Oisy spectacle des enfants, barbecue, buvette Venez nombreux ! .

rue des Croix Salle des fêtes Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 92 61

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English : Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy

L’événement Fête des écoles de Billy-sur-Oisy et Oisy Oisy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais