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Fête des écoles kermesse Salle Omnisports Étaules

Fête des écoles kermesse Salle Omnisports Étaules samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle Omnisports

Adresse : Chemin de Sable

Ville : 17750 Étaules

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Étaules

Fête des écoles kermesse

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

L’APAEE Association des parents et amis des écoles d’Étaules organise sa Super kermesse au stade.
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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   apaee17750@gmail.com

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English :

APAEE Association des parents et amis des écoles d’Étaules organizes its Super Kermesse at the stadium.

L’événement Fête des écoles kermesse Étaules a été mis à jour le 2026-06-17 par Mairie d’Etaules

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