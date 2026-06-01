Fête des écoles kermesse Salle Omnisports Étaules

Étaules

Fête des écoles kermesse

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’APAEE Association des parents et amis des écoles d’Étaules organise sa Super kermesse au stade.

.

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apaee17750@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

APAEE Association des parents et amis des écoles d’Étaules organizes its Super Kermesse at the stadium.

L’événement Fête des écoles kermesse Étaules a été mis à jour le 2026-06-17 par Mairie d’Etaules