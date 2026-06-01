Fête des écoles kermesse Salle Omnisports Étaules
Fête des écoles kermesse Salle Omnisports Étaules samedi 27 juin 2026.
Étaules
Fête des écoles kermesse
Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’APAEE Association des parents et amis des écoles d’Étaules organise sa Super kermesse au stade.
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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apaee17750@gmail.com
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English :
APAEE Association des parents et amis des écoles d’Étaules organizes its Super Kermesse at the stadium.
L’événement Fête des écoles kermesse Étaules a été mis à jour le 2026-06-17 par Mairie d’Etaules
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